Formula 1 Brezilya Grand Prix'si Lewis Hamilton'ın zaferi ile sona erdi ancak yarışın yankıları devam ediyor. Max Verstappen ile Lewis Hamilton şampiyonluk için kıyasıya mücadele verirken, Mercedes takımı, Brezilya GP'nin 48. turunda iki pilot arasında yaşanan olayın yeniden incelenmesi için FIA'ya başvurduğunu duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı olarak, kararları sırasında hakemler için mevcut olmayan yeni kanıtlara dayanarak. 2021 Brezilya Grand Prix'sinin 48. turunda 44 numaralı araç ile 33 numaraları araç arasındaki 4. viraj olayıyla ilgili olarak Uluslararası Spor Kuralları'nın 14.1.1 Maddesi uyarınca İnceleme talep ettiğimizi doğruluyoruz."



