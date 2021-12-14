Formula 1'de Abu Dabi'deki yarışın bitimine 5 tur kala Williams'tan Nicholas Latifi'nin kazası sonrası piste güvenlik aracı girmiş ve bitime1 tur kala çıkmıştı. Red Bull'dan Max Verstappen de bu sayede lider olan Mercedes'den Lewis Hamilton'la arasındaki 12 saniyelik farkı kapatmış ve son turda rakibini geçerek kariyerindeki ilk şampiyonluğa ulaşmıştı.

Güvenlik aracının çıkışı esnasında yaşananlarla ilgili Mercedes'in yaptığı iki itiraz da reddedilmişti. İşin peşini bırakmamakta kararlı olan Mercedes'in, ünlü İngiliz avukat Paul Harris aracılığıyla konuyu temyize götüreceği öğrenildi.