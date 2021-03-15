Formula 1'de 2021 sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı. Birbirinden güçlü takımlar sezon öncesi testlerin sona ermesiyle Bahreyn Grand Prix'ine odaklandı.

8 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Mercedes takımı, 2021'de de oldukça iddialı.

Alman ekip, Bahreyn'deki testlerin son gününde 140 turla öne çıktı. Ancak üç günün sonunda toplam 304 turda kalan Mercedes, testlerin en az tur atan ekibi oldu.

Takım bir dizi sıralama simülasyonu yapsa da, bu turlarda araçtan en yüksek verimi alamadıkları gözlendi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton da son yorumunu yapmak için Bahreyn Grand Prix'ini bekliyor. İngiliz pilot, "Hiçbir zaman testlerin büyük bir hayranı olmadım, sadece yarışmayı seviyorum" dedi..

Henüz istedikleri aşamada olmadıklarının altını çizen Hamilton, "Tam olarak nerede durduğumuzu iki hafta sonraki sıralama turlarında öğreneceğiz" diye konuştu..

Bir çok alanda gelişime ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İngiliz pilot, "Biz takım olarak kazanıp, kaybediyoruz. Mercedes ekibiyle yeni bir yolculuğa çıktığım için mutluyum" ifadesini kullandı.

Bottas: "Bahreyn yarışına hazırız"

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise son iki test gününün kendisi için çok iyi geçtiğini bildirdi. Bu sezon da şampiyonluk için iddialı olduklarını belirten Finli pilot, araçlarının henüz tam kapasiteyle çalışmadığını da itiraf etti.

Kısa zamanda çok daha iyi duruma geleceklerine inandığını söyleyen Bottas, Bahreyn yarışına hem kendisinin hem de takımının hazır olduğunu bildirdi.

TRT Spor