Koronavirüs, Formula'ya da sıçradı. Almanya Grand Prix'si öncesi şok açıklamayı, Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı. Ünlü sürücü, takımında bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yarış öncesi konuşan Hamilton, "Koronavirüsün hala ortadan kalkmadığını bilmelisiniz. Biz hala protokolleri uygulamalıyız. Maske takıp, ellerimizi yıkayıp, insanlarla mesafemizi korumalıyız" dedi.

Pilotlar sıralamasına 2'nci sıradaki Bottas'ın 44 puan önünde bulunan 35 yaşındaki pilot, "Takımımızda harika insanlar var. Bu hafta talihsiz şekilde hastalığa yakalanan ekip arkadaşımızı gururlandıracağız." ifadesini de kullandı.

Lewis Hamilton, Almanya Grad Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada görmesi halinde, 91 galibiyet ile en çok yarış kazanan pilot olma rekorunu Michael Schumacher ile paylaşacak.

TRT Spor