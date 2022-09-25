Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumajero, ülkesinde yayın yapan Blu Radio'ya açıklamalarda bulundu.

Kolombiya'nın Formula 1 takviminde yer alabileceğini aktaran Pumajero, "Süreç çok iyi bir şekilde ilerliyor. Formula 1 yetkilileri ve mühendisler, şehri ziyaret etti ve gerekli incelemeleri yaptılar. Burada yarış düzenlemenin yüksek bir ihtimal olduğunu söylediler. Eğer anlaşma imzalanırsa 2024 veya 2025'te yarış düzenlemeye başlayacağız ve sözleşme 10 yıllık olacak." ifadelerini kullandı.

Jaime Pumajero ayrıca, yarışın ülkeye ekstra bir maliyet getirmeyeceğini, turizm ve yarış günü gelirleriyle dengenin sağlanabileceğini belirtti.

Yarış takvimi belli oldu

Formula 1 yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 2023 sezonunun takvimini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, sezonunun 24 yarıştan oluşacağı ve ilk yarışın 5 Mart 2023'te Bahreyn'de gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki durağı Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Formula 1, 2023 sezonuyla birlikte ilk defa bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

(NTV Spor)