Montoya, 2005’te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park’ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya’nın rekorları, şu ana kadar Türkiye’de düzenlenen 7 yarışta kırılamadı.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005’teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770’lik derecesiyle İstanbul Park Pisti’nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu.

Müsabakayı 3. sırada tamamlayan Montoya, aynı zamanda yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

2006’da en hızlı tur Schumacher’in

2006’da İstanbul Park’ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari’den Alman Michael Schumacher yaptı.

Renault’dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.

2007’de en hızlı tur Raikkonen’den

2007’de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295’lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti.

McLaren Mercedes’in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.

2008’de Ferrari pilotları Montoya’nın rekorlarına yaklaştı

2008’de Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen, Montoya’ya ait İstanbul Park’ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu.

Massa ve Raikkonen, 2008’deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı.

Raikkonen, 20. turda 1.26.506’lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.

2009’da en hızlı tur Button’dan

2009’daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı.

Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes’ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.

2010’a Hamilton damgası

İstanbul’da 2010’da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı.

Renault’dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165’lik süre yapıp en hızlı tur zamanını elde etti.

2011’in en yüksek hıza çıkan ismi Perez

Bu yıl Racing Point adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011’de Sauber’in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı.

Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı.

Red Bull’dan Avustralyalı Mark Webber ise 48. turda yaptığı 1.29.703’lük derecesiyle yarışın en hızlı turunu attı.

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN