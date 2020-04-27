Formula 1'de Fransa Grand Prix'i iptal edildi

Formula 1'de 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan 2020 Fransa Grand Prix'i corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

27 Nisan 2020, Pazartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Formula 1'de Fransa Grand Prix'i iptal edildi

Formula 1 Fransa Grand Prix'sinin organizatörleri, corona virüs salgını nedeniyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Fransa GP'nin iptal edildiğini duyurdu.

Yarış 28 Haziran'da Circuit Paul Ricard'da gerçekleşecekti, ancak yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin en azından temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra yürürlükteki seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı organizasyonun gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

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Planlanana göre sezon 5-12 Temmuz'da iki yarışla Avusturya'da start alacak. Bunu 19-26 Temmuz'da İngiltere'de yapılacak iki yarış takip edecek. Yarışlar seyircisiz gerçekleştirilecek.

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