Formula 1'in efsanesi Michael Schumacher, kariyeri boyunca tam 91 kez yarış zaferi kazandı. Bu spor için sembol isimlerden birisiydi. Hatta kariyerini bitirdiği gün kırdığı rekorların tarihe gömüleceğini düşünmedi hiç kimse. Fakat "Rekorlar kırılmak içindir" sözünü bugün bir kez daha çok iyi ve net bir biçimde anlıyoruz.

Tarihin kendisiyle yüzleşiyoruz

Lewis Hamilton, geçtiğimiz hafta Almanya Grand Prix'sinde 91. kez podyumun zirvesine otururken, Michael Schumacher'i yakalamıştı. Yarış sonunda Şumi'nin oğlu Mick'in, Lewis'i tebrik etmesi artık tarihte bir şeylerin değiştiğini yüzümüze vurdu. Yarışın ardından Mick'in, babasının kasklarından birini Hamilton'a hediye etmesi hepimizi duygulandırdı. Şimdi ise tarihin ta kendisiyle yüzleşiyoruz.

Belki rekoru Türkiye'de kırar!

Muhtemelen hatta yüksek ihtimalle yarış sonrasında Lewis Hamilton, bu sporun en çok kazanan ismi olacak. Belki de olamayacak. Ama sonuç olarak F1 severler olarak şunun farkındayız er ya da geç diyelim, Hamilton bir şekilde zirveye oturacak. Portekiz'de olmasa Türkiye'de yapılacak yarışta ya da başka bir yerde. Elbette bu olayın Türkiye'de gerçekleşmesi bizim için özel olurdu.

Tarihin en iyisi mi?

Her sporcunun seveni ve sevmeyeni vardır. Sizden ne kadar nefret ediliyorsa o kadar büyürsünüz. Hamilton da o şekilde bugünlere geldi. Ancak artık bambaşka bir seviyede. Sürüşü ve karakteriyle örnek alınacak bir isim oldu. Peki Hamilton, F1'in en çok kazananı olduğu zaman bu sporun en iyisi olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Sporcuların değeri kariyerleri bittikten sonra anlaşılıyor. Belki Hamilton'un kariyeri bittikten birkaç yıl sonra durup, "Sanırım Hamilton gelmiş geçmiş en iyisiydi" diyeceğiz.

Mertcan Polat