Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Son turlarına kadar nefes kesen yarışı Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Sprint yarışını kazanan Max Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başlarken, Leclerc ise 2. sıradan start aldı. Monacolu sürücü adeta strateji savaşının yaşandığı yarışta Hollandalı sürücüyü pist üstünde 3 kez geçmeyi başararak yarışı kazandı. Leclerc aynı zamanda yarışın son turlarında gaz pedalında da sorunlar yaşadı ancak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Şampiyona lideri Max Verstappen, takımının evinde 2. sırada yarışı tamamlarken, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise podyumun son basamağını tamamladı.

Yarıştan anlar

Yarışın start anında pole'den başlayan Max Verstappen ve 2. sıaradki Charles Leclerc yerini korurken, arka taraflarda Mercedes pilotu George Russell ile Sergio Perez temas yaşadı. Meksikalı sürücü çakıl havuzuna taştı ve son sıraya geriledi. Sonrasında ise araçtaki hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Verstappen'i geride bıraktı

Yarışın ilerleyen turlarında temposunu artıran Charles Leclerc, Verstappen ile farkı 1 saniye altına indirdi ve DRS mesafesini elde etti. Hollandalı pilota karşı ataklar yapan Ferrari sürücüsü 12. turda istediğini aldı ve Verstappen'i geride bırakarak yarışın yeni lideri oldu.

Strateji hamlesi

Bunun ardından Red Bull stratejik bir hamle yaparak Max Verstappen'i pite aldı. Hollandalı pilot Ferrari'nin piti öncesi temposunu artırdı ve art arda en hızlı turlarla farkı azalttı.

Ferrari'nin sürücülerini pite almasının ardından Max Vertappen yeniden liderliği ele geçirdi. Pitten çıkan Leclerc ile Verstappen arasındaki fark 6.2 saniyeye kadar çıktı.

Pit sonrası Charles Leclerc, oldukça hızlı bir tempo yakalayarak farkı hızlıca kapattı ve yaptığı atakla 33. turda Verstappen'den liderliği pist üstünde yeniden geri aldı.

Monakolu pilotun farkı 4 saniyeye çıkarmasının ardından Red Bull, Max Vertappen'i yeniden pite aldı. Son şampiyon yarışa 3. sırada geri döndü.

3. kez geçti

Lastiklerinde sorun yaşamasının ardından bir kez daha pite giren Leclerc, Verstappen'in 3.8 saniye arkasında yarışa geri döndü. Monakolu genç sürücü yarışta 3. kez pist üstünde Verstappen'i geride bıraktı ve liderliğin yeniden sahibi oldu.

Sainz'ın aracı alev aldı

Yarışı 3. sırada götüren ve Verstappen'e adım adım yaklaşan Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın aracında sorun çıktı. İspanyol pilotun aracının motoru bir anda alev aldı. Sainz'ın aracından bir sorun yaşamadan çıkabildi. Olay sonrası sanal güvenlik aracı devreye girdi ve yarış liderliği için mücadele eden Leclerc ve Verstappen aynı anda pite geldiler.

Sanal güvenlik aracı sonrası Verstappen temposunu artırarak Leclerc'e yaklaşmaya başladı, Monakolu pilot ise gaz pedalında bir sorun yaşadığını telsizden takıma iletti. Takımdan Monakolu sürücüye, ayağınız gazdan çektiğinde pedalın tamamen boşa çıkmadığı aktarıldı. Genç sürücü özellikle vites geçişlerinde ve virajlarda büyük sorun yaşıyor. Ancak Leclerc yaşadığı bütün sorunlara rağmen yarışı kazanmayı başardı.

Max Verstappen 2. olurken, Lewis Hamilton damalı bayrağı 3. sırada geçti.



