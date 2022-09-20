Formula 1'de 2023 sezonunun takvimi açıklandı
Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonunun takvimi resmen açıklandı. 24 yarışa sahne olacak yeni sezon, 5 Mart tarihinde Bahreyn'de start alacak ve 26 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix ile Yas Marina pistinde sona erecek. Covid pandemisi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Çin Grand Prix'si takvime geri dönerken, Amerika Birleşik Devletleri'nden Las Vegas, gelecek sezon Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...
Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonunun takvimi resmen açıklandı. 24 yarışa sahne olacak yeni sezon, 5 Mart tarihinde Bahreyn'de start alacak ve 26 Kasım 'da Abu Dhabi Grand Prix ile Yas Marina pistinde sona erecek.
Çin geri döndü, Fransa çıktı
Formula 1'in resmi internet sitesinden yayınlanan yeni takvime göre Covid pandemisi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Çin Grand Prix'si geri dönerken, taraftarlar atarfından sıkça eleştirilerin odağında yer alan Fransa Grand Prix'si yer almadı.
Las Vegas'ta yarış
Ayrıca Formula 1'in gelecek sezonunda merakla beklenen bir yarış daha yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Las Vegas, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Cadde pistte gece düzenlenecek olan yarış, Formula 1 taraftarları tarafından merakla bekleniyor.
2023 Formula 1 takvimi şu şekilde:
- 5 Mart - Bahreyn Grand Prix / Sakhir
- 19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix / Cidde
- 2 Nisan - Avustralya Grand Prix / Albert Park
- 16 Nisan - Çin Grand Prix / Şanghay
- 30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix / Bakü
- 7 Mayıs - Miami Grand Prix / Miami
- 21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix / Imola
- 28 Mayıs - Monako Grand Prix / Monte Carlo
- 4 Haziran - İspanya Grand Prix / Barcelona
- 18 Haziran - Kanada Grand Prix / Montreal
- 2 Temmuz - Avusturya Grand Prix / Spielberg
- 9 Temmuz - Britanya Grand Prix / Silverstone
- 23 Temmuz - Macaristan Grand Prix / Hungaroring
- 30 Temmuz - Belçika Grand Prix / Spa-Francorchamps
- 27 Ağustos - Hollanda Grand Prix / Zandvoort
- 3 Eylül - İtalya Grand Prix / Monza
- 17 Eylül - Singapur Grand Prix / Marina Bay
- 24 Eylül - Japonya Grand Prix / Suzuka
- 8 Ekim - Katar Grand Prix / Losail
- 22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix / Austin
- 29 Ekim - Mexico City Grand Prix / Mexico City
- 5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix / Interlagos
- 18 Kasım - Las Vegas Grand Prix / Las Vegas
- 26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix / Yas Marina