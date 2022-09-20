Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonunun takvimi resmen açıklandı. 24 yarışa sahne olacak yeni sezon, 5 Mart tarihinde Bahreyn'de start alacak ve 26 Kasım 'da Abu Dhabi Grand Prix ile Yas Marina pistinde sona erecek.

Çin geri döndü, Fransa çıktı

Formula 1'in resmi internet sitesinden yayınlanan yeni takvime göre Covid pandemisi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Çin Grand Prix'si geri dönerken, taraftarlar atarfından sıkça eleştirilerin odağında yer alan Fransa Grand Prix'si yer almadı.

Las Vegas'ta yarış

Ayrıca Formula 1'in gelecek sezonunda merakla beklenen bir yarış daha yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Las Vegas, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Cadde pistte gece düzenlenecek olan yarış, Formula 1 taraftarları tarafından merakla bekleniyor.

2023 Formula 1 takvimi şu şekilde:

5 Mart - Bahreyn Grand Prix / Sakhir

19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix / Cidde

2 Nisan - Avustralya Grand Prix / Albert Park

16 Nisan - Çin Grand Prix / Şanghay

30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix / Bakü

7 Mayıs - Miami Grand Prix / Miami

21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix / Imola

28 Mayıs - Monako Grand Prix / Monte Carlo

4 Haziran - İspanya Grand Prix / Barcelona

18 Haziran - Kanada Grand Prix / Montreal

2 Temmuz - Avusturya Grand Prix / Spielberg

9 Temmuz - Britanya Grand Prix / Silverstone

23 Temmuz - Macaristan Grand Prix / Hungaroring

30 Temmuz - Belçika Grand Prix / Spa-Francorchamps

27 Ağustos - Hollanda Grand Prix / Zandvoort

3 Eylül - İtalya Grand Prix / Monza

17 Eylül - Singapur Grand Prix / Marina Bay

24 Eylül - Japonya Grand Prix / Suzuka

8 Ekim - Katar Grand Prix / Losail

22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix / Austin

29 Ekim - Mexico City Grand Prix / Mexico City

5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix / Interlagos

18 Kasım - Las Vegas Grand Prix / Las Vegas

26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix / Yas Marina



