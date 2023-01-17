Formula 1’de 2023 sezonu takvimi açıklandı!

Formula 1, 2023 takviminin son halini duyurdu. Buna göre 2023 sezonu 23 yarış üzerinden gerçekleştirilecek.

Formula 1'de gelecek sezon 16 Nisan 2023'te yapılması planlanan Çin Grand Prix'si, ülkedeki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1 yönetimi, oluşan boşluğu doldurmak için alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini ve bu konuyla alakalı güncelleme yapılacağını açıklanmıştı. Formula 1'den yapılan açıklamada “Takvimdeki boş yer için seçenekler değerlendiriliyor" denilmişti.

Takvimde boşalan yer için adaylar arasında Türkiye de yer almıştı. Ancak bugün açıklanan takvimle birlikte Türkiye'ye yer verilmedi.

Formula 1, iptal edilen Çin GP'nin yerine başka bir yarış getirilmeyeceğini açıkladı. Böylece 2023 sezonu 23 yarış üzerinden düzenlenecek.