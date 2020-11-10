Formula 1'de 2021 için geçici takvim açıklandı. Suudi Arabistan'da yeni bir yarışın dahil edildiği takvimde Vietnam Grand Prix'si de çıkarmış durumda fakat onun yeri boş gözükürken 23 yarışlık bir planlama dikkat çekmekte. 2020 takviminde 9 yıl aradan sonra Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşanacakken sadece 2020 için anlaşma sağlanan Türkiye, 2021'de de Vietnam'ın yerine en büyük adaylar arasında yer alıyor.

2021 için geçici olarak açıklanan Formula 1 takvimi şu şekilde:

21 Mart - Avustralya GP, Melbourne

28 Mart - Bahreyn GP, ​​Sakhir

11 Nisan - Çin GP, ​​Şangay

25 Nisan - (Takvimden çıkarılan Vietnam Grand Prix'sinin tarihi)

9 Mayıs - İspanya GP, Barcelona

23 Mayıs - Monako GP, Monte Carlo

6 Haziran - Azerbaycan GP, ​​Bakü

13 Haziran - Kanada GP, Montreal

27 Haziran - Fransa GP, Paul Ricard

4 Temmuz - Avusturya GP, Spielberg

18 Temmuz - İngiltere GP, Silverstone

1 Ağustos - Macaristan GP, ​​Budapeşte

29 Ağustos - Belçika GP, Spa-Francorchamps

6 Eylül - Hollanda GP, Zandvoort

12 Eylül - İtalya GP, Monza

26 Eylül - Rusya GP, Soçi

3 Ekim - Singapur GP, Marina Bay

10 Ekim - Japonya GP, Suzuka

24 Ekim - ABD GP, Austin

31 Ekim - Meksika GP, Mexico City

14 Kasım - Brezilya GP, Sao Paulo

28 Kasım - Suudi Arabistan GP, ​​Cidde

Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan tarihteki 33. ülke konumundaki Suudi Arabistan'da Cidde'de planlanan sokak pistindeki yarış, sahil beldesi Corniche'de gerçekleşecek.

5 Aralık - Abu Dabi GP, Yas Marina

Formula 1'in resmi açıklamasında Hanoi'de planlanan Vietnam Grand Prix'sinden bahsedilmemiş olsa da bu anlaşmayı sağlayan isimlerin başında gelen Hanoi Halk Komitesi Başkanı Nguyen Duc Chung'un Ağustos ayında tutuklanmış olması nedeniyle yarışın takvimde yer almadığı belli oluyor.

Brezilya'da ise Rio de Janeiro'da yeni bir pist ile yola devam edilmesi planlanıyordu fakat şimdilik Sao Paulo'da Interlagos'ta yola devam edilmesi kararı alınmış gibi duruyor.

Vietnam'ın yerine ise öne çıkan adaylar arasında İstanbul da dikkat çekmekte. İlk etapta Portimao (Portekiz), Imola (İtalya) ve İstanbul Park (Türkiye) öne çıkan adaylar olarak gösterilmekte. Bunların yanı sıra Malezya Grand Prix'sinin geri dönüşü ve Mick Schumacher'in Formula 1'e girmesi durumuna göre Nurburgring (Almanya) de ihtimaller dahilinde.

13-15 Kasım arasında gerçekleşecek olan F1 Türkiye Grand Prix öncesi Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, AA muhabirine açıklamada bulunurken önümüzdeki yıl yarışın yeniden yapılması için de görüşmeler yapıldığını aktarmıştı. Vural Ak, "Biz önümüzdeki sene de Formula 1'in Türkiye'de yapılması için görüşmelere devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede sonuçlanacak gibi duruyor. Bütün hedefim yarışı tekrar etmek" ifadelerini kullanmıştı.