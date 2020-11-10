Formula 1'de 2021 için geçici takvim açıklandı
Formula 1'in 2020 takviminde 9 yıl aradan sonra Türkiye Grand Prix'sinin heyecanı yaşanmaya hazırlanırken Formula 1 2021 geçici takvimi de açıklandı. 23 lokasyonda yapılması planlanan yarış sezonunda takvimden çıkan Vietnam'ın yeri boş bırakılırken o tarih adına en önemli adaylardan biri olarak da Türkiye gösteriliyor.
Formula 1'de 2021 için geçici takvim açıklandı. Suudi Arabistan'da yeni bir yarışın dahil edildiği takvimde Vietnam Grand Prix'si de çıkarmış durumda fakat onun yeri boş gözükürken 23 yarışlık bir planlama dikkat çekmekte. 2020 takviminde 9 yıl aradan sonra Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşanacakken sadece 2020 için anlaşma sağlanan Türkiye, 2021'de de Vietnam'ın yerine en büyük adaylar arasında yer alıyor.
2021 için geçici olarak açıklanan Formula 1 takvimi şu şekilde:
21 Mart - Avustralya GP, Melbourne
28 Mart - Bahreyn GP, Sakhir
11 Nisan - Çin GP, Şangay
25 Nisan - (Takvimden çıkarılan Vietnam Grand Prix'sinin tarihi)
9 Mayıs - İspanya GP, Barcelona
23 Mayıs - Monako GP, Monte Carlo
6 Haziran - Azerbaycan GP, Bakü
13 Haziran - Kanada GP, Montreal
27 Haziran - Fransa GP, Paul Ricard
4 Temmuz - Avusturya GP, Spielberg
18 Temmuz - İngiltere GP, Silverstone
1 Ağustos - Macaristan GP, Budapeşte
29 Ağustos - Belçika GP, Spa-Francorchamps
6 Eylül - Hollanda GP, Zandvoort
12 Eylül - İtalya GP, Monza
26 Eylül - Rusya GP, Soçi
3 Ekim - Singapur GP, Marina Bay
10 Ekim - Japonya GP, Suzuka
24 Ekim - ABD GP, Austin
31 Ekim - Meksika GP, Mexico City
14 Kasım - Brezilya GP, Sao Paulo
28 Kasım - Suudi Arabistan GP, Cidde
Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan tarihteki 33. ülke konumundaki Suudi Arabistan'da Cidde'de planlanan sokak pistindeki yarış, sahil beldesi Corniche'de gerçekleşecek.
5 Aralık - Abu Dabi GP, Yas Marina
Formula 1'in resmi açıklamasında Hanoi'de planlanan Vietnam Grand Prix'sinden bahsedilmemiş olsa da bu anlaşmayı sağlayan isimlerin başında gelen Hanoi Halk Komitesi Başkanı Nguyen Duc Chung'un Ağustos ayında tutuklanmış olması nedeniyle yarışın takvimde yer almadığı belli oluyor.
https://twitter.com/F1/status/1326102409840652289
Brezilya'da ise Rio de Janeiro'da yeni bir pist ile yola devam edilmesi planlanıyordu fakat şimdilik Sao Paulo'da Interlagos'ta yola devam edilmesi kararı alınmış gibi duruyor.
Vietnam'ın yerine ise öne çıkan adaylar arasında İstanbul da dikkat çekmekte. İlk etapta Portimao (Portekiz), Imola (İtalya) ve İstanbul Park (Türkiye) öne çıkan adaylar olarak gösterilmekte. Bunların yanı sıra Malezya Grand Prix'sinin geri dönüşü ve Mick Schumacher'in Formula 1'e girmesi durumuna göre Nurburgring (Almanya) de ihtimaller dahilinde.
13-15 Kasım arasında gerçekleşecek olan F1 Türkiye Grand Prix öncesi Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, AA muhabirine açıklamada bulunurken önümüzdeki yıl yarışın yeniden yapılması için de görüşmeler yapıldığını aktarmıştı. Vural Ak, "Biz önümüzdeki sene de Formula 1'in Türkiye'de yapılması için görüşmelere devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede sonuçlanacak gibi duruyor. Bütün hedefim yarışı tekrar etmek" ifadelerini kullanmıştı.