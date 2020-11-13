Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek. Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' düzenlenen F1 İstanbul için hazır olduklarını söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak şunları söyledi: “Artık yarış için geri sayım başladı.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği F1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sıfır asfalt, sıfır pist harika bir yarış bekliyoruz. Pazar günü yağmur bekleniyor, sürprizler olabilir. İstanbul yarışının favorisi yok. Gelecek yıl da F1’i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız”. Yeni asfaltlanmış pist 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışın heyecanı bugün yapılacak olan antrenman turlarıyla başladı.

Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım Cumartesi saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 13.10’da ise F1 Türkiye GP’si canlı olarak ekranlara gelecek. Yarış S SPORT'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Formula 1 yayın akışı ve yarış programı

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.002. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.003. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10

İstanbul İntercity Park’ın zemini kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiç kimse bu yeni asfaltın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor. Yeni asfalta ilişkin isabetli verilerin olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir seçim yapıldı. Ayrıca, hafta sonu boyunca başka destekleyici etkinlik olmaması da pistin özellikle cuma günü çok “taze” ve kirli olabileceği anlamına geliyor.

Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti’ne çıktı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si ilk antrenman turlarıyla başladı. Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı. Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu. Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari’nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen’in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

İstanbul Pak'ın özellikleri!

İlginç virajlı parkur Hermann Tilke’nin mükemmel tasarımlarından biri olarak bilinen İstanbul Park pisti, lastikleri oldukça yoran yüksek hızlı çeşitli ilginç virajlar içeriyor. En son 9 yıl önce koşulan Grand Prix’nin şampiyonu, o zamanki Red Bull pilotu Sebastian Vettel dört pit stop yapmak zorunda kalmıştı. 2011 Grand Prix’sinde toplam 80 pit stop gerçekleşirken 1983’ten beri kuru bir yarıştaki en yüksek sayıda ‘sollama’ manevrası da bu pistte görülmüştü.

Hamilton 15. basamakta

İstanbul’da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225’lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton’ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

Vettel 5’inci, Raikkonen 16’ncı sırada

Geçmiş yıllarda İstanbul Park’ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5’inci, Kimi Raikkonen 16’ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari’den Alman Vettel, 1.35.620’lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

Formula 1 Türkiye ilk antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark

1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077

2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.241

3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.430

4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.466

5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.543

6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.661

7 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.139

8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.426

9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.552

10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.351

11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.431

12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.535

13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.407

14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.948

15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.148

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.958

17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.777

18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.079

19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.385

20 George Russell Williams 1.49.256 14.179

En çok yarış kazanan Hamilton

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Hamilton, kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.