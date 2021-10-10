Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında bu sefer adres Türkiye. İstanbul Park'ta damalı bayrağı kimin ilk sırada geçeceği merak ediliyor.

Büyük heyecanla beklenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si'nde Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten Lewis Hamilton yine kozlarını paylaşıyorlar. Büyük heyecanla takip edilen yarışa Mercedes-AMG PETRONAS'tan Valtteri Bottas ilk sıradan başladı. 2. sıradan ise Red Bull Honda pilotu Max Verstappen start aldı.

Sıralama turlarında Lewis Hamilton en hızlı turu atmasına rağmen güç ünitesindeki değişim nedeniyle 10 sıra cezası bulunuyordu. 8. şampiyonluğunu kovalayan pilot yarışa 11. sıradan başladı.

Geçtiğimiz sezon Covid kısıtlamaları altında düzenlenen yarışın ardından bu yıl tekrar ülkemize gelen Formula 1'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışın önemli anları

5 kırmızı ışık söndü ve büyük heyecan başladı.

Tüm pilotlar yeşil logolu geçiş lastiği ile yarışa başladılar.

Startta Valtteri Bottas iyi bir kalkışla liderliğini korudu. 5. sıradan başlayan Fernando Alonso ise Gasly ile temas yaşayarak spin attı.

4. Tur: 11. sıradan başlayan Lewis Hamilton 9. sıraya kadar yükselmiş vaziyette.

8. Tur: Lewis Hamilton, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'yı güzel bir atakla geçiyor.

Gasly'ye 5 saniye ceza

Start anında Fernando Alonso ile temas yaşayan Pierre Gasly, 5 saniye ceza aldı.

Alonso'ya da 5 saniye ceza

Fernando Alonso,'da Mick Schumacher'le yaşadığı olay nedeniyle 5 saniye ceza aldı.

10. Tur: Lewis Hamilton yükselmeye devam ediyor. başarılı pilot, Lando Norris'i geçerek 6.'lığa yükseldi.

12. Tur: Bottas liderliğini devam ettiriyor. Max Verstappen 2.5 saniye geride 2. sırada. Ferrari'den Leclerc ise 3. sırada yer alıyor.

13. Tur: Ferrari'den Carlos Sainz, Sebastian Vettel'i ufak bir temas yaşayarak geçmeyi başardı. İspanyol pilot 9 sıra tırmanmayı başardı.

15. Tur: Lewis Hamilton Gasly'yi de geçmeyi başlardı. Liderle süre farkı 18 saniye. Şimdi önünde Red Bull'dan Perez var.

19. Tur: Yarış lideri Valtteri Bottas, ilk virajda ufak bir arkadan kayma yaşadı. Verstappen ile fark 2.6 saniye.

23. Tur: Yuki Tsunoda, 9. virajın çıkışında spin attı!

25. Tur: Ön taraftaki pilotlar Bottas, Verstappen ve Leclerc tur bindirmelere başladılar.

28. Tur: Pilotlar ıslak zemin lastiklerinin kuru zemin lastiğine döndüğünü ancak durumdan memnun olduklarını belirtiyorlar.

32. Tur: Hamilton, Perez ile farkı yarım saniyeye kadar indirdi.

35. Tur: Muhteşem bir mücadele! Lewis Hamilton, Sergio Perez'e muhteşem bir atak yaptı. Perez de bir o kadar güzel savunma ile şu anda önde kalmaya devam etti.

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Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 yarışları hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İstanbul Park'ta antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından artık dev yarış için geri sayıma geçildi. Formula 1'de sezonun en merakla beklenen yarışlarından biri olan Türkiye GP, bugün 15.00'te koşulacak. Müthiş organizasyon, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan yayınlanacak. Formula 1 Türkiye ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Yarış öncesi geçit töreni

Yarış öncesi geçit töreni düzenlendi. Pilotlar Intercity İstanbul Park'a gelen taraftarları selamladı. Tribünlerde taraftarların yarışa yoğun ilgi gösterdiği kameralara yansıdı. Tribünlerde muhteşem bir coşku vardı.

Göksel Milli Marşı'mızı seslendirdi

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen Formula 1 yarışının açılış seremonisinde Göksel, İstiklal Marşı'mızı seslendirdi. Tribünde bulunan taraftarlarda hep beraber İstiklal Marşı'mıza eşlik ettiler.



