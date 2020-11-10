Formula 1 takımlarının İstanbul Park mesajları

Formula 1'in Türkiye ayağının İstanbul'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını tamamladı. F1'de yer alan takımlar da 9 yıl aradan sonra İstanbul Park'ta mücadele edecek olmanın heyecanıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yolladı

9 yıl aradan sonra ülkemizde gerçekleştirilecek olan Formula'in Türkiye ayağı için heyecan doruktu. Takımlar günler öncesinden İstanbul'a gelirken, hazırlıklar neredeyse tamamlandı. F1 pilotları da İstanbul Park'a geri dönmenin heyecanını yaşarken, sosyal medya hesaplarından birtakım paylaşımlarda bulundu.

Mercedes: Türkiye GP yükleniyor. İstanbul'da Formula 1 gürültüsünü görmek istiyorsanız yorumlara kalp emojisi bırakın.

Ferrari: 9 yıl aradan sonra geri döndük.

RedBull: İstanbul Park'ın dönüşüne hazır mısınız? Uzun bir zaman oldu.

Mclaren: Bu hafta sonu sizi neşelendiremeyeceğimiz için üzgünüz. Ancak müthiş desteğiniz bizi heyecanlandırıyor. Teşekkürler.

Racing Point: Hey Türkiye, uzun zaman oldu biliyoruz ama...

Renault: Özlenen ses İstanbul'da

AlphaTauri: F1, İstanbul'a geri dönüyor. Pilotlarımız Pierre Gasly ve Daniel Kvyat hiç orada yarışmadı ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorlar.

Haas: Yarış haftası geldi. Türkiye GP'nin geri dönüşü için çok heyecanlıyız.

Williams: Geri dönüyoruz. Bu hafta sonu İstanbul'a geri dönmekten kimler heyecan duyuyor?