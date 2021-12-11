Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. Başkent Abu Dabi'deki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde bu hafta sonu hem sürücüler hem de markalar klasmanında şampiyonluk düğümü çözülecek. Suudi Arabistan'daki müthiş kapışmada Mercedes'in 7 Dünya Şampiyonu pilotu Lewis Hamilton zirveyi ezeli rakibi Red Bull'dan Max Verstappen'den almış ve puanları eşitlemişti. An itibarıyla kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan 24 yaşındaki Verstappen ile toplamda 8. kez en iyi olarak F1'de rekor kırmak isteyen Britanyalı Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) giriyor.

Formula 1 sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Abu Dhabi Grand Prix ne zaman?

Bugün saat 16.00'da sıralama turları gerçekleşecek ve yarın da yine aynı saatte nefesleri kesecek yarış başlayacak. Her iki mücadele de D-Smart üzerinden yayın yapan S Sport 2'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu arada markalar klasmanında ise Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde 587,5 puanla birinci sırada yer alıyor.

Tarihte 4. kez yaşanıyor

F1 tarihinde 2010, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 4. kez şampiyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı yarışta belli olacak. 2010'da Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso ve Hamilton'la girdiği şampiyonluk yarışında Abu Dabi'yi kazanıp, mutlu sona ulaşmıştı. 2014 ve 2016'da Mercedes pilotları Hamilton ve Nico Rosberg'in şampiyonluk mücadelesi Abu Dabi'ye taşındı. 2014'te Hamilton, 2016'da Rosberg 1 numara olmuştu.

En çok kazanan Hamilton

Bu yıl Formula 1'e 13. kez ev sahipliği yapacak Abu Dabi'de Lewis Hamilton'ın üstünlüğü dikkatlerden kaçmıyor. 36 yaşındaki Hamilton, Yas Marina'da 2011, 2014, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 kez podyumun zirvesine çıktı. Sebastian Vettel 3, Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Valtteri Bottas ve Max Verstappen de birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Pilotlar klasmanı:

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Markalar klasmanı:

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149