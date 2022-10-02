Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'si büyük bir heyecana sahne oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 saat 5 dakika geç başlayan yarışta zafere Red Bull'dan Sergio Perez ulaştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc damalı bayrağı 2. sırada geçerken, takım arkadaşı Carlos Sainz ise podyumun son basamağını tamamladı.

Ceza ihtimali

Ancak Perez'in güvenlik aracı arkasında yaptığı ihlal nedeniyle 10 saniye ceza alma ihtimali bulunuyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu ceza çıkarsa liderlik Charles Leclerc'e geçebilir.

Sıralama turlarında aracında yeterli yakıt kalmayacağı içiğn istediği turu atamayan ve yarışa arka sıralardan başlayan şampiyona lideri Max Verstappen ise 7. sırada yarışı tamamladı.

Yarış öncesinde gerçekleşen yoğun yağış ve pistin ıslanması nedeniyle birçok sürücü de zor anlar yaşadı.

Latifi ve Zhou yarış dışı

Yarışın 7. turunda Alfa Romeo sürücüsü Guanyu Zhou, Willimas'tan Nicholas Latifi ile yaşadığı temas sonucunda yarış dışı kaldı. Yaşanan olay sonrası lastiği patlayan Latifi ise pite gelmeyi başardı ancak araçtaki hyasarın fazla olması nedeniyle yarışa devam edemedi.

Alonso, 350 yarışını tamamlayamadı

Alpine takımının 2 kez dünya şampiyonu sürücüsü Fernando Alonso, kariyerinin 350. yarışına çıktı. Ancak İspanyol pilot aracının güç ünitesinde yaşanan sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Yarışın ilerleyen turlarında Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon da aracının güç ünitesinde sorun yaşadı. Aracının arkasından dumanlar çıkan Fransız sürücü yarışa devam edemedi.

Alex Albon bariyerlere çarptı

Williams'ın bir diğer sürücüsü Alex Albon ise yarışın 26. turunda bariyerlere çarptı ve ön kanadını kırdı. Genç sürücü piste geri dönebilmiş olsa da aracındaki hasar nedeniyle yarıştan çekildi.

Olaylı yarışta birçok sürücü gibi Mercedes'ten Lewis Hamilton da aracının kontrolünü sağlamakta zorlandı. Tecrübeli sürücü 33. turda bariyerlere çarptı ve ön kanadında hasar meydana geldi. Hamilton ön kanadı hasarlı da olsa yarışa devam edebildi.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda da yarışın şanssız isimleri arasında yer aldı. Genç pilot, birçok sürücü ile aynı kaderi paylaştı ve bariyerlere çarptı. Kazanın ardından Tsunoda, yarışı erken bırakmak zorunda kaldı.

Yarışta ilk 10 şu şekilde:

Sergio Perez - Red Bull Charles Leclerc - Ferrari Carlos Sainz - Ferrari Lando Norris - McLaren Daniel Ricciardo - McLaren Lance Stroll - Aston Martin Max Verstappen - Red Bull Sebastian Vettel - Aston Martin Lewis Hamilton - Mercedes Pierre Gasly - AlphaTauri



