Formula 1 sezon öncesi testleri başladı

Formula 1'de sezon öncesi testleri resmen başladı. 2021 sezonunda yarışacak olan araçlar ve sürücüler piste çıkıyorlar.

Normalde İspanya'da yapılan sezon öncesi testleri bu sezon Bahreyn'de düzenleniyor. Takımlar sezon öncesi testleri kapsamında yeni araçlarıyla sezona hazırlanmak, aracı tanımak ve önemli veriler elde etmek amacıyla pistte tur atacaklar.

Formula 1 2021 sezonu ise 28 mart tarihinde Bahreyn GP ile başlayacak.

Mercedes sorun yaşadı

Formula 1 rekorlarını alt üst eden ve sezona en büyük favori olarak başlayan Mercedes takımı vites kutusu sorunu yaşayarak testlerin ilk bölümünde yer alamadı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre vites sorunu yaşadıklarına değinildi. Vites kutusunun değiştirilmesinin ardından tekrar piste çıkacakları açıklandı.

Efsane Schumacher ismi F1'e resmen geri döndü

Sezonun en merak edilen isimlerinden birisi Mick Schumacher'de piste çıkan isimlerden birisi. Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher Haas takımıyla resmen F1'e ayak bastı.

Böylelikle efsane Schumacher soyadı F1'e geri dönmüş oldu.

İşte Bahreyn testlerinin programı (TSİ)

12 Mart Cuma

1. Seans | 10.00 -14.00

2. Seans | 15.00 -19.00

13 Mart Cumartesi

1. Seans | 10.00 -14.00

2. Seans | 15.00 -19.00

14 Mart Pazar

1. Seans | 10.00 -14.00

2. Seans | 15.00 -19.00