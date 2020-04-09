Formula 1 seyircisiz başlayacak!

Formula 1'in patronu Ross Brawn, corona virüs salgını nedeniyle 2020 takviminin büyük olasılıkla seyircisiz olarak başlayacağını açıkladı.

Son olarak 14 Haziran'da Montreal'de düzenlenmesi planlanan Kanada Grand Prix'sinin erteleneceği belirtildi ki bu corona virüs salgını nedeniyle ertelenen 9. yarış olacak.

Mevcut şartlarda sezonun en erken Haziran ayının sonunda başlaması planlanıyor. Takvimde 28 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si dikkat çekiyor.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Formula 1 Sportif Direktörü Ross Brawn, "Takımlar ve organizasyonun içinde yer alan herkes için seyahat etmek büyük sorunlardan biri olacak. Görüşümüz seyircisiz bir muhtemel Avrupa yarışı ile başlamanın daha iyi olabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.



