Formula 1, şu anki durumda Rusya GP'sinin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını açıkladı.

Formula 1'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görülmüştü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları daha da güçlendi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.