Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.

İlk antrenman turlarında birincilik koltuğunu Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton elde etti. 1:24.178 ile seansın en hızlı turunu kaydeden Lewis Hamilton’ı, 1:24,603 ile Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1:24,654 ile Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc takip etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:24,178

2- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,603

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:24,654

4- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,842

5- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,860

6- Esteban Ocon (Alpine): 1:24,909

7- Lando Norris (McLaren): 1:25,347

8- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:25,382

9- Fernando Alonso (Alpine): 1:25,383

10- Sergio Perez (Red Bull): 1:25,459

11- George Russell (Williams): 1:25,685

12- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,750

13- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,810

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:25,813

15- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,863

16- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,933

17- Lance Stroll (Aston Martin): 1:26,361

18- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:26,424

19- Mick Schumacher (Haas): 1:26,636

20- Nikita Mazepin (Haas): 1:27,019

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde 2’nci antrenman turları bugün 15.30’da koşulacak ve bu turların ardından ilk gün sona erecek.

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)