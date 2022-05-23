Formula 1 ekiplerinden Aston Martin'in 4 kez dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel, Barcelona'da soyguna uğradı.

El Periodico'da yer alan habere göre İspanya Grand Prix'si için Barcelona'da bulunan 34 yaşındaki Alman sürücünün çantası Pazartesi sabahı erken saatlerde aracının içerisinden çalındı.

Vettel'in kaldığı otelin dışında aracının camını açık bırakmasından faydalanan hırsızların, içerisinde tecrübeli pilota ait belgeler ve kulaklığın bulunduğu çantayı çalarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

Hırsızların peşine düştü

Eşyalarınn çalındığının farkına varmasının ardından ise Vettel, elektrikli scooter'ı ile hırsızların peşine düştü. Telefonunda bulunan GPS yardımıyla kulaklıklığını bulmayı başaran Alman pilot, sırt çantasına ve belgelerine ise ulaşamadı.

Konuyla ilgili soruşturma açılırken belgelerin yanı sıra çantada değerli eşya olmadığına inanılıyor.



