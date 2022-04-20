Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık olayının mağduru oldu.

Mirror'da yer alan habere göre Pazartesi günü İtalya Toskana'nın Viareggio kentinde antrenör Andrea Ferrari'nin de aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla dışarıda eğlenen Charles Leclerc, Ferrari taraftarlarının kendisine olan ilgisi sonrası, hayranlarına imza dağıttı ve fotoğraf çekildi. Tam bu sırada grubun içine karışan bir hırsız, Monakolu yıldızın kolundaki saati bileğinden çalarak kayıplara karıştı.

Richard Mille markalı saatin yaklaşık 300 bin Euro değerinde olduğu tahmin edilirken, Leclerc olay sırasında yaşananların farkına varmadı. Başarılı sürücü sonrasında ise saatinin çalındığının farkına varmasıyla hırsızlığı polise bildirdi.

Ferrari'den açıklama

Ferrari'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "18 Nisan akşamı Viareggio'da (İtalya) Charles Leclerc'in saatinin çalındığını doğrulayabiliriz. Soruşturma devam ettiği için şu anda daha fazla ayrıntı paylaşılmıyor" ifadeleri yer aldı.

Monakolu sürücü Formula 1 2022 sezonunda şu ana kadar düzenlenen 3 yarışın 2'sini kazanmayı başardı ve sürücüler klasmanında 71 puanla ilk sırada bulunuyor.



