Formula 1 ekiplerinden Williams, apandisit teşhisi konmasının ardından İtalya Grand Prix'sinde yarışamayan genç sürücü Alex Albon'un geçtiğimiz Cumartesi günü başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Durumu iyiye gidiyor

Bununla birlikte başarılı pilotun ameliyat sonrası solunum yetmezliğine yol açan beklenmedik komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtilirken, bugün ise durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı açıklandı.

Yarın hastaneden taburcu edilmesi beklenen Albon'un Singapur Grand Prix'si öncesinde iyileşmeye ve yarışa hazırlanmaya odaklandığı da aktarılanlar arasında yer aldı.

Albon yerine Nyck de Vries

Albon, geçtiğimiz Cuma günü Williams ile İtalya Grand Prix'si antrenman seansında yer almış ancak apandisit teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yarışta Albon'un yerine Nyck de Vries, Williams koltuğuna oturmuştu.



