Formula 1 pilotu Alex Albon'un son durumu belli oldu! Yoğun bakımdan çıktı
Formula 1 ekiplerinden Williams, apandisit teşhisi konmasının ardından İtalya Grand Prix'sinde yarışamayan genç sürücü Alex Albon'un ameliyatının ardından solunum yetmezliğine yol açan beklenmedik komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındığını ancak şu anda durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Normal odaya alınan ve yarın hastaneden taburcu edilmesi beklenen Albon'un Singapur Grand Prix'si öncesinde iyileşmeye ve yarışa hazırlanmaya odaklandığı da belirtildi.
Formula 1 ekiplerinden Williams, apandisit teşhisi konmasının ardından İtalya Grand Prix'sinde yarışamayan genç sürücü Alex Albon'un geçtiğimiz Cumartesi günü başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.
Durumu iyiye gidiyor
Bununla birlikte başarılı pilotun ameliyat sonrası solunum yetmezliğine yol açan beklenmedik komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtilirken, bugün ise durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı açıklandı.
Yarın hastaneden taburcu edilmesi beklenen Albon'un Singapur Grand Prix'si öncesinde iyileşmeye ve yarışa hazırlanmaya odaklandığı da aktarılanlar arasında yer aldı.
Albon yerine Nyck de Vries
Albon, geçtiğimiz Cuma günü Williams ile İtalya Grand Prix'si antrenman seansında yer almış ancak apandisit teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yarışta Albon'un yerine Nyck de Vries, Williams koltuğuna oturmuştu.