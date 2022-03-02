Formula 1 ne zaman başlıyor? Formula 1 nerede start alacak?

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Formula 1'de yeni sezon zamanı geldi. Yepyeni bir görüntüye sahip olan Ferrari mi, geçen sezon takımlar şampiyonasında birinci olan Mercedes mi, yoksa Hamilton'ın liderliğine son veren Verstappen mi? Yeni sezon şimdiden nefesleri kesecek gibi duruyor.

Formula 1 ne zaman başlıyor?

İlk sezon öncesi testleri 23-25 Şubat tarihlerinde Barcelona'da gerçekleşti. Araçlar ilk defa piste çıktılar. Sezon öncesi testlerinin ikinci ayağı 10-12 Mart tarihinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek Sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'si ise 20 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Formula 1'de Rusya kararı

Rusya'nun Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrası bir yaptırım kararı da motor sporları dünyasından geldi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) bugün gerçekleştirilen toplantıda Rusya ile ilgili aldığı kararları açıkladı.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada FIA'nın, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının ardından Rus ve Belarus sürücülerinin tarafsız bir bayrak altında yarışmasına izin verme kararı aldığını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tavsiyelerine uygun olarak, derhal yürürlüğe girecek kararlar şu şekilde:

Bir sonraki duyuruya kadar Rusya ve Belarus'ta uluslararası/bölgesel yarışlar yapılmayacaktır.

Bir sonraki duyuruya kadar uluslararası veya bölgesel yarışlarda Rusya/Belarus bayrağı/sembolü veya marşı kullanılmayacaktır.

Rusya veya Belarus milli takımları uluslararası/bölgesel organizasyonlara katılamayacaklardır.

Rus/Belaruslu sürücüler, bireysel yarışmacılar ve yetkililer, bir sonraki duyuruya kadar, FIA'nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkelerine özel bağlılığa tabi olmak kaydıyla, uluslararası/bölgesel yarışlarda yalnızca tarafsız olarak ve "FIA bayrağı" altında katılacaklardır.

Bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rus/Belarus ulusal sembolü, rengi, bayrağı (üniforma, ekipman ve araba) sergilenmemeli veya uluslararası/bölgesel yarışmalarda marşlar çalınmamalıdır.

2022 Rusya F1 Grand Prix'sinin Mücbir Sebep nedeniyle iptal edilmiştir.

Formula 1'den daha önce yapılan açıklamada şu anki durumda Rusya GP'sinin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını açıklanmıştı. Alınan yeni kararlar neticesinde 2022 Rusya Grand Prix'si resmen iptal edildi. Rusya GP yarışının yerine yapılacak yarış için adaylar arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye iddiası

2022 Formula 1 sezonuna çok az bir süre kalmışken, kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Bu gelişmenin üzerine bu sezonki planlamada yer alamayan Türkiye'nin Rusya'nın yerine takvime girebileceği iddiaları gündeme geldi.