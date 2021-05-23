Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde zafer Red Bull Racing'den Max Verstappen'in oldu. Bu zaferle birlikte sezonda ikinci yarışını kazanan Verstappen, sürücüler klasmanında Lewis Hamilton'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu. Verstappen, Monaco'da da ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Verstappen'in ilk sırayı aldığı yarışta Carlos Sainz, ikinci olurken Lando Norris de üçüncülüğü almayı başardılar.

Günün en şanssız ismi ise pol pozisyonu sahibi Leclerc oldu. Ferrari pilotu, şaft arızası nedeniyle yarışamadı. Leclerc'in devre dışı kalması sonucunda pol pozisyonunu alan Verstappen, yarışı da kazanan isim oldu.