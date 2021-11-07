Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'sinde düzenlenen sıralama turları sonucu pole pozisyonunu, Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı.

Büyük bir heyecana sahne olan sıralama turlarında Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 1:15.875'lik derecesiyle ilk sırayı elde etmeyi başardı ve yarışa ilk çizgiden başlamaya hak kazandı. Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 2. sırayı elde etti. Hamilton, yarışa şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in önünde 2. sıradan start alarak başlayacak.

Lance Stroll kaza yaptı

Aston Martin takımından Lance Stroll sıralama turlarının ilk bölümünde bir kaza geçirdi. Aracının kontrolünü kaybeden Stroll, bariyerlere çarparak durabildi.

Aston Martin takımı, tedbir amaçlı kontroller için hastaneye götürülen genç sürücünün kazada 12g'lik bir kuvvete maruz kaldığını ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.