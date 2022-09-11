Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya GP'sini yarışa 7. sırada başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, 16. yarışta sezonun 11. galibiyetini aldı.

En yakın rakibi Leclerc ile 116 puan fark yakalayan Max Verstappen, bir sonraki yarışta farkın 138 olması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten George Russell ise 3. sırada bitirdi. Ricciardo, Stroll, Alonso ve Vettel ise yarışı tamamlayamadı.

Nyck De Vries, kariyerinin ilk Formula 1 yarışını 9. sırada tamamladı. Nyck de Vries, tek bir yarışla şampiyonada Nicholas Latifi'yi geçmeyi başardı.

Yarış sonunda Max Verstappen, "Harika bir yarış çıkardık. Her lastik setinde çok hızlıydık. Güvenlik aracından önce farkı kontrol ettik. Start çok iyiydi, kendi ritmimi bulup 2. sıraya çıktım. Otomobil sürmek çok keyifliydi, bizim için harika bir gün. Sonunda burada podyuma çıktım." ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, "Yazık oldu ama elimden geleni yaptım. Tifosi'nin önünde kazanmayı çok isterdim. Arkadayken neler yapacağını bilemiyorsun, pite girmeyi seçtik. Yarıştan tabii ki çok mutlu değilim, neleri yanlış yaptığımızı konuşacağız." dedi.

George Russell ise "Podyumlara devam ediyoruz. Tabii ki istediğimiz şey kazanmak ancak yine de mutluyuz. Charles ve Max'a göre farklı şeyler yapmalıydık, onlar çok hızlıydı. Britanyalılar için de çok üzücü bir dönem, burada bir şekilde Kraliçe II. Elizabeth'i anmış olduk." ifadelerini kullandı.