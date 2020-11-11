Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul'da hafta sonu Formula 1 heyecanı yaşanacak. 9 yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönen Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın İstanbul yarışı tüm heyecannla bekleniyor. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek F1 Türkiye Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberemizde...
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının tüm heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geri dönen F1’de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.
TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye’de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız” dedi.
Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Intercity İstanbul Park’ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00’de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+’ta olacak. Aynı gün 15.00’te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10’da TV+’tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.
FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX’Sİ CANLI YAYIN AKIŞI
13 Kasım Cuma
11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları
14 Kasım Cumartesi
12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları
15 Kasım Pazar
13:10 Formula 1 İstanbul GP