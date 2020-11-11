Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının tüm heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geri dönen F1’de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye’de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız” dedi.

Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Intercity İstanbul Park’ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00’de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+’ta olacak. Aynı gün 15.00’te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10’da TV+’tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX’Sİ CANLI YAYIN AKIŞI

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları

14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP



