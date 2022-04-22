Formula 1 2022 sezonunun 4. yarışı olan Imola Grand Prix’sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Red Bull'dan son şampiyon Max Verstappen yarın düzenlenecek sprint yarışı öncesi pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Şampiyonada zirvede yer alan Ferrari'den Charles Leclerc 2. sırayı elde ederken, McLaren'ın genç sürücüsü Lando Norris 3. sırada kendisine yer buldu.

Bu sonuçla birlikte Hollandalı pilot, yarın TSİ 17:30'da düzenlenecek olan sprint yarışına ilk sıradan başlayacak. Sprint yarışının sonuçlarına göre sürücüler Pazar günü gerçekleştirilecek olan ana yarışın gridini belirleyecek.

Mercedes erken havlu attı

Son yıllarda üst üste gelen başarıların ardından bu sezon sorunlar yaşayan Mercedes takımı Imola'da da istediğini bulamadı. Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton ile genç yıldızı George Russell sıralamaların 2. bölümünde elendiler.

Carlos Sainz'den büyük kaza

Ferrari İspanyol pilotu Carlos Sainz sıralama turlarının 2. bölümünde etkili olan yağmurun da etkisiyle aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Araçta epey hasar meydana gelirken araçın kaldırılmasının ardından seans devam etti.

Alex Albon'un frenleri alev aldı

Sıralama turlarının ilk bölümünde Williams'tan Alex Albon'un aracının frenleri bir anda alev aldı. Genç sürücü yola devam edemezken piste yayılan parçalar nedeniyle seansa kırmızı bayrakla ara verildi. Pistin temizlenmesinin ardından sıralamalar kaldığı yerden devam etti.

Sprint yarışında sıralama şu şekilde: