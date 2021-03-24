Formula 1 için Türkiye iddiası

Ülkemiz 9 yıl aradan sonra F1'i başarıyla temsil ederken, Türkiye'nin organizasyonda devamlı olması bekleniyordu. Ancak ülkemiz, 2021 takviminde yer almadı. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda gelecek yıllar için Türkiye adına umut ışığı doğdu. Buna göre, Türkiye, Almanya ve Portekiz gibi ülkeler, önümüzdeki seneler içerisinde değişimli olarak organizasyonda yer alacak. Konuyla ilgili olarak F1 Yönetimi'nin önümüzdeki günler içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.