Formula 1 geri dönüyor!

Önceki gün Skyİtalia adlı yayın kuruluşunda çıkan haberde Türkiye’nin motor sporlarının zirvesi olan Formula 1’in takvimine yeniden dahil edileceği öne sürüldü. Haberle ilgili olarak ulaşılan bilgiye göre, bu konunun önümüzdeki günlerde resmiyete dökülebileceği belirtildi. Yetkili kurumların, FIA ile görüşme halinde olduğu öğrenilirken, önemli adımlar atıldığının altı çizildi. Pilotların en sevdiği pistlerden biri olan İstanbul Park için önümüzdeki günlerde nihai kararın alınması bekleniyor.

Öncelikli statü verilecek

Bu anlamda sözleşmenin 1 yıllık olması beklenirken, yarışın yapılması halinde bu sezonun kasım ayında seyircisiz olarak gerçekleştirilme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. Eğer Türkiye yeniden takvime alınırsa, İstanbul Park’a, ‘Öncelikli statü’ verilecek. Yani gelecek sezon takvime bir pist alınacak olursa ilk tercih İstanbul olacak. Öte yandan dün yapılan İspanya GP yarışını Mercedes’ten Lewis Hamilton kazandı.

Mertcan Polat