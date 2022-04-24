Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Emilia-Romagna GP'de Red Bull duble yaptı.

2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Sergio Perez yarışı ikinci sırada tamamlarken, Lando Norris ise üçüncü sırada podyuma çıktı.

Sainz yarışın başında yarış dışı kalırken, Leclerc ise yaptığı hata ile yarışı 6. sırada tamamladı.

Max Verstappen, "Dün ve bugün oyunun zirvesindeydik. Takım olarak her şeyi doğru yaptık ve ilk iki sırayı hak ettik" derken Sergio Perez, "Her şey kontrol altındaydı ama sonra mücadeleye dahil oldular. Hata yapmamak ve bu şartlarda ilk iki sırayı almak çok önemliydi. Takımdaki herkesin güldüğünü görmek çok güzel" dedi.

Lando Norris ise "Şaşırtıcı bir hafta sonu ve yarıştı. Red Bull ve Ferrari'nin arkasında bunu başarmak önemli. Takım bunu hak etti. Çok sıkı çalışıyoruz. Bu şartları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.