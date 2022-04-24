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Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 de haftanın yarışı İtalya'da gerçekleşecek. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı mücadele Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sahne alacak. Yarış severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?

24 Nisan 2022, Pazar 10:17 Son Güncelleme:
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Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 mücadelesi sırlama turlarında Verstappen galibiyeti ile sonuçlandı. Yarışın ilk sırasında başlama kazanan Verstappen'i, Ferrari'den Leclerc takip ederken, üçüncü sırada ise Mc Laren'den Norris yer alacak.

2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint sıralama yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

FORMULA 1 YARIŞI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışı 24 Nisan Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Pilotlar

1. Charles Leclerc: 71 puan

2. George Russell: 37

3. Carlos Sainz: 33

4. Sergio Perez: 30

5. Lewis Hamilton: 28

Takımlar

1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22

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