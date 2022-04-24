Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 de haftanın yarışı İtalya'da gerçekleşecek. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı mücadele Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sahne alacak. Yarış severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 mücadelesi sırlama turlarında Verstappen galibiyeti ile sonuçlandı. Yarışın ilk sırasında başlama kazanan Verstappen'i, Ferrari'den Leclerc takip ederken, üçüncü sırada ise Mc Laren'den Norris yer alacak.
2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint sıralama yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
FORMULA 1 YARIŞI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1 yarışı 24 Nisan Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Pilotlar
1. Charles Leclerc: 71 puan
2. George Russell: 37
3. Carlos Sainz: 33
4. Sergio Perez: 30
5. Lewis Hamilton: 28
Takımlar
1. Ferrari: 104
2. Mercedes: 65
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 24
5. Alpine: 22