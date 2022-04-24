Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix canlı

Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix mücadelesinde sırlama turlarında Verstappen galibiyeti ile sonuçlandı. Yarışın ilk sırasında başlama kazanan Verstappen'i, Ferrari'den Leclerc takip ederken, üçüncü sırada ise Mc Laren'den Norris yer aldı.
2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint sıralama yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Verstappen startın ardından liderliğini korudu.
Carlos Sainz spin atarak yarış dışı kaldı.
Charles Leclerc, startın ardından iki sıra kaybederek dördüncü sıraya geriledi.
Fernando Alonso, startta aldığı hasarın ardından yarışa devam edemedi.
Leclerc, Norris'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
FORMULA 1 YARIŞI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix saat 16:00'da başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor...
Pilotlar ve takımlar sıralamasında son durum şöyle:
Pilotlar
1. Charles Leclerc: 71 puan
2. George Russell: 37
3. Carlos Sainz: 33
4. Sergio Perez: 30
5. Lewis Hamilton: 28
Takımlar
1. Ferrari: 104
2. Mercedes: 65
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 24
5. Alpine: 22