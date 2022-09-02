Formula 1 ekiplerinden McLaren, Oscar Piastri ile sözleşme imzaladı

Formula 1 ekiplerinden McLaren, geleceği tartışma konusu olan 2021 Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Takımdan ayrılacağı daha önce duyurulan Daniel Ricciardo'nun yerine 2023 yılında McLaren'ın koltuğuna geçecek olan genç pilot, Lando Norris ile takım arkadaşı olacak.

İlk sözleri

Duyurunun ardından genç sürücü görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "McLaren gibi prestijli bir takımla F1'e çıkacağım için çok heyecanlıyım ve bana sunulan fırsat için çok minnettarım. Takımın genç yeteneklere şans verme konusunda uzun bir geleneği var ve takımı gridin önüne taşımak için Lando ile birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. 2023'teki ilk F1 tecrübeme hazırlanmaya ve F1 kariyerime başlamaya odaklanmış durumdayım."

Alpine ile McLaren karşı karşıya geldi

Oscar Piastri'nin hangi takımla sözleşme imzalayacağı Alpine ile McLaren'ı karşı karşıya getirmişti. Geçtiğimiz günlerde Alpine, 21 yaşındaki sürücünün gelecek yıl Aston Martin'e gidecek olan Fernando Alonso'nun yerini alacağını açıklamış ancak daha sonra Piastri, Fransız takımıyla yarışmayacağını belirten bir paylaşım yapmıştı. Bu yaşananların ardından hem McLaren, hem de Alpine, Piastri ile geçerli anlaşmalarının olduğunu savunmuştu.



