Formula 1 efsanesi Niki Lauda hayatını kaybetti

Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden olan ve Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında yer alan Niki Lauda yaşamını yitirdi.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonrası akciğer nakli gerçekleştirilen Avusturyalı efsane, nakil sonrası enfeksiyon geçirmiş ve tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Ailesinden yapılan açıklamada, Lauda'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 70 yaşında hayata gözlerini kapatan Lauda, son dönemlerde böbrek rahatsızlığıyla da gündeme gelmişti.

Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.