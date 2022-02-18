Formula 1 COTA pistiyle sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Formula 1, ABD Grand Prix'i'ne ev sahipiliği yapan COTA (Circuit of The Americas) pisti ile sözleşmenin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

2012 yılından bu yana F1 yarışlarına ev sahipliği yapan pist, 2021 yılında 400 bin seyirciyi ağırlayarak rekor kırmıştı. Teksas, Austin'de yer alan COTA pisti, en az 2026 sonuna kadar Formula 1 yarış takviminde yer alacak.

Konu hakkında açıklama yapan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Heyecan verici yeni 2022 sezonu öncesinde COTA pisti ile sözleşme uzatmaktan heyecan duyuyoruz. Austin harika bir şehir ve pist tüm sürücülerin favorisi. Daha fazla aksiyon ve eğlence için Ekim ayında geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.







