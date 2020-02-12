Formula 1 yönetimi, 2020 takviminde yer alan ve 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacağı açıklanan Çin Grand Prix'in ertelendiğini açıkladı. Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Grand Prix Organizatörü Juss Sports Group'un Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve Şanghay Spor Yönetimi ile yapılan görüşmelerin ardından resmi olarak erteleme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, FIA'nın da seyahat eden sporcular, personel ve yöneticilerin güvenliğini sağlamak için erteleme talebini kabul ettiği bildirildi. Formula 1 yönetimi'nin yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Çin Grand Prix, F1 takviminin her zaman çok önemli bir parçası oldu ve oradaki Formula 1 hayranları her zaman inanılmazlar. Hepimiz en kısa sürede Çin'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz ve bu zor dönemde ülkedeki herkese en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)





2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyledi:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

22 Mart: Bahreyn Grand Prix

5 Nisan: Vietnam Grand Prix

19 Nisan: Çin Grand Prix

3 Mayıs: Hollanda Grand Prix

10 Mayıs: İspanya Grand Prix

24 Mayıs: Monaco Grand Prix

7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

14 Haziran: Kanada Grand Prix

28 Haziran: Fransa Grand Prix

5 Temmuz: Avusturya Grand Prix

19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

30 Ağustos: Belçika Grand Prix

6 Eylül: İtalya Grand Prix

20 Eylül: Singapur Grand Prix

27 Eylül: Rusya Grand Prix

11 Ekim: Japonya Grand Prix

25 Ekim: ABD Grand Prix

1 Kasım: Meksika Grand Prix

15 Kasım: Brezilya Grand Prix

29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix





Detaylar az sonra...