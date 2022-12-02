16 Nisan 2023'te yapılması planlanan Çin Grand Prix'si, ülkedeki COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Formula 1 yönetimi, oluşan boşluğu doldurmak için alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini ve bu konuyla alakalı güncelleme yapılacağını açıkladı. Formula 1'den yapılan açıklamada “Takvimdeki boş yer için seçenekler değerlendiriliyor" denildi.

İptal edilen Çin GP'den sonraki yarış ise Azerbaycan'da düzenlenecek. Genelde takvim ayarlanırken lojistik taşıma kolaylığı sağlamak için yakın tarihlerde yakın ülkelerde takvimde yer veriliyor. Bir sonraki yarışın Azerbaycan'da olması Türkiye ihtimalini de arttırıyor.