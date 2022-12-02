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Formula 1 Çin GP iptal edildi! Türkiye'ye fırsat doğdu...

Formula 1, 2023 sezonunda yapılacak Çin GP'yi koronavirüs durumunun getirdiği zorluklar nedeniyle iptal etti. Takvimde boşalan yer için adaylar arasında Türkiye de yer alıyor.

02 Aralık 2022, Cuma 14:53 Son Güncelleme:
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Formula 1 Çin GP iptal edildi! Türkiye'ye fırsat doğdu...

16 Nisan 2023'te yapılması planlanan Çin Grand Prix'si, ülkedeki COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Formula 1 yönetimi, oluşan boşluğu doldurmak için alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini ve bu konuyla alakalı güncelleme yapılacağını açıkladı. Formula 1'den yapılan açıklamada “Takvimdeki boş yer için seçenekler değerlendiriliyor" denildi.

İptal edilen Çin GP'den sonraki yarış ise Azerbaycan'da düzenlenecek. Genelde takvim ayarlanırken lojistik taşıma kolaylığı sağlamak için yakın tarihlerde yakın ülkelerde takvimde yer veriliyor. Bir sonraki yarışın Azerbaycan'da olması Türkiye ihtimalini de arttırıyor.

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