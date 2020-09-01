Formula 1 bundan daha iyi şekilde dönemezdi!

‌Dile kolay tam 9 yıl bekledik Formula 1’in yeniden ülkemize geri dönmesini. Ancak öyle bir döndü ki sanırım bundan daha iyi olamazdı. Özellikle İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’a çok ayrı bir parantez açmak lazım. Yarışın yapıldığı 2005-2011 yılları arasında tribünleri doldurmakta epey zorlandık. Ancak bilet fiyatlarında alınan radikal karar ülkede bu spora olan aşkın yeniden alevlenmesini sağladı.

‌‌Daha tecrübeliyiz

‌Değinmemiz gereken bir diğer konu da sözleşme. Kendi gözlemlerime göre şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki geçmiş yıllarda düzenlenen yarışlara oranla çok daha harika bir organizasyon olacağına emin olabilirsiniz. Çünkü artık daha tecrübeliyiz ve böylesine dev bir organizasyonu yapmak için yeterli kapasiteye sahibiz. Şu anki gidişata göre 1 yıllık yapılan sözleşme bununla sınırlı kalmayacak. Kusursuz bir organizasyon geçirebilirsek bu sözleşmenin daha uzun ömürlü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

‌Hakkını veriyorlar

‌Ayrıca Vural Ak ve ekibinin bu yarışa müthiş hazırlandığını da sözlerimiz arasına eklememiz lazım. Hem kendi ekibine hem de dışarıya müthiş bir güven veriyorlar. Pek çok pilotun sevdiği İstanbul Park’ın hakkını veriyorlar diyebiliriz. Bilet fiyatlarına değindik ama iş bunla bitmiyor. Önemli olan tribünleri doldurabilmek. Bu fiyatlar ile sadece F1 severler değil bu spordan anlamayan birçok kişi de İstanbul Park’ı ziyaret edecektir. Eğer organizasyon sıkıntısız geçer ve tribünleri doldurursak harcanan bu emeklerin hiçbir parçasının boşa gitmediğini görmüş olacağız.

‌Kusursuz oluşu…

‌Her şeyden önemli olan bir nokta da şu; F1’i düzenleyecek olan ekibimiz ciddi anlamda bu işten zevk alıyor. Yani bir meslek olarak değil adeta gönül işi olarak yapıyorlar. Hal böyle olunca organizasyonun kusursuzluğu da kat kat artıyor. 3 yıldır gösterilen bu çabayı tebrik etmek lazım. 1 gün bile boşa gitmemiş.

‌Sadece bir spor değil

‌Son olarak pist üzerindeki izlenimlerimi paylaşmak isterim. İntercity yetkililerinin, “Her an yarış yapılacakmış gibi pisti hazır tuttuk” sözlerinin de boş olmadığını piste çıktığımızda anladık. Umarım bu yönde gelişim devam eder ve F1’i uzun soluklu olarak ülkemizde görmeye devam ederiz. Çünkü Formula 1, sadece bir spor değildir. Bir ülkeye kültürel ve ekonomik olarak müthiş bir gelir sağlayan bir araçtır.