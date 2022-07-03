Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si nefesleri kesti. Korkutucu bir kaza ile başlayan yarışta zafere pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz ulaştı. Red Bull'dan Sergio Perez 2. olurken, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton podyumun son basamağına çıkmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Carlos Sainz kariyerinin ilk yarış zaferine ulaşmış oldu.

Şampiyona lideri Max Verstappen ise lastik patlatması ve aracında sorun yaşamasının ardından damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarıştan anlar

Max Verstappen 2. sıradan başladığı yarışta iyi bir start alarak pole pozisyonundaki Carlos Sainz'ı geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi. Ancak gridin arka bölümlerinde büyük bir kaza yaşandı.

Korkutan kaza

Yarışın start anında büyük bir kaza meydana geldi. Alex Albon, Guanyu Zhou, George Russell, Esteban Ocon ve Yuki Tsunoda kazaya karışırken, yarış kırmızı bayraklarla durduruldu. Alfa Romeo pilotu Zhou'nun aracı kaza esnasında takla attıktan sonra bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bir süre Çinli sürücünün durumu bir süreliğine belirsizliğini korudu ve Formula 1 rejisi tarafından ekranlara getirilmedi.

Olay yerine ambulansın gelmesinin ardından genç sürücü aracından çıkartıldı ve hastaneye sevk edildi. Zhou'nun bilincinin açık olduğu açıklandı.

Yarış yeniden başladı

Pistin temizlenmesinin ardından sürücüler yeniden start almak için gride yerleşti. Ancak bir tam tur tamamlanmadığı için pilotlar sıralama turlarında elde ettikleri şekilde yeniden sıralandılar. Böylelikle startta Max Versatppen'e geçilen Carlos Sainz yeniden ilk sıradan yarışa başladı.

Start anından Carlos Sainz yerini korurken Max Verstappen 2 sırada takibini sürdürdü. Yarışın ilerleyen turlarında Hollandalı sürücü takibi sürdürürken, Carlos Sainz pist dışına çıktı ve yerini Verstappen'e kaptırdı.

Sonrasında lider giderken Max Verstappen'in lastiği patladı ve yarışın liderliğini yeniden Carlos Sainz elde etti.

Hamilton'ın yükselişi

Kendi evinde yarışan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, üst üste attığı en hızlı turlar ile 1 ve 2. sırada bulunan Ferrariler ile farkı kapattı. Ferrari'nin sürücülerini pite almasının ardından tecrübeli pilot yarışın yeni lideri konumuna geçti. Ancak yavaş pit stopun ardından yeniden Ferrarilerin ardından yarışa dahil oldu.

Güvenlik aracı

Yarışın 39. turunda Esteban Ocon'un aracında sorun çıktı ve pist üzerinde durmak zorunda kaldı. Bunun ardından güvenlik aracı çıktı. Bu periyottan yararlanmak isteyen Hamilton ve Sainz taze lastikler için pite geldiler.

Muhteşem son turlar

Yarışın son turları nefesleri kesti. Güvenlik aracı sonrası Carlos Sainz yeni lastikleri ile takım arkadaşını geride bırakırken, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Sergio Perez arasında adeta teker tekere mücadeleler yaşandı. Red Bull pilotu Sergio Perez yarışı 2. sırada tamamlarken Lewis Hamilton evinde podyuma çıkmayı başardı.







