Formula 1'de sezon Brezilya Grand Prix'si ile devam etti. Brezilya Interlagos'ta düzenlenen sezonun 19. yarışını Mercedes Pilotu Lewis Hamilton kazanmayı başardı.

Yarışa, 10. sıradan başlayan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, kusursuza yakın bir sürüşle zafere uzanırken bu sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull'dan Max Verstappen ise damalı bayrağı 2. sırada geçti. Podyumun son basamağını ise Mercedes'ten Valtteri Bottas elde etti.

Yarışa 2. sıradan başlayan Max Verstappen, iyi bir start ile ilk virajdan Valtteri Bottas'ı geçerek ilk sıraya oturdu. Lewis Hamilton ise 10. sıradan başladığı yarışta hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Adım adım Verstappen'e yaklaşan Hamilton 59. turda yaptığı atakla, liderliği Hollandalı pilottan almayı başardı. Kalan bölümde liderliği bırakmayan İngiliz pilot, sezonun 6'ncı, kariyerinin ise 101. yarış zaferine ulaştı.

Bu sonuçla birlikte şampiyona lideri Max Verstappen puanını 332.5'e getirirken, Lewis Hamilton ise 318.5 puana yükselerek farkı 14'e indirmeyi başardı.



