Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden düzenlenen yarışta zafere 14. sıradan start alan Red Bull pilotu Max Verstappen ulaştı.

2. sırayı Hollandalı pilotun takım arkadaşı Sergio Perez elde ederken, yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Carlos Sainz damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Olaylı start

Yarış olaylı başladı. Start sonrası Mercedes'ten Lewis Hamilton, Fernando Alonso ile yaşadığı olay sonrası yarış dışı kaldı. Williams'tan Latifi ise spin atarak Valtteri Bottas'a çarptı. Yaşanan Kazaların ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Alonso'da olay sözler

Hamilton ile yaşadığı temas sonrası sinirlenen Fernando Alonso, takım telsizinden şu ifadeleri kullandı: "Dışarıyı kapattı. Harika bir start almıştık. Bu adam yalnızca yarışa 1. sıradayken başlayıp hızlı gitmeyi biliyor"

Lewis Hamilton ise maçın ardından verdiği demeçte, "Alonso ile yaşadığımız temas benim hatamdı. Kör noktamdaydı ve ona yeterince yer vermedim." sözleriyle kazananın kendi hatası nedeniyle yaşandığını dile getirdi.

Max Verstappen'in yükselişi

Güç ünitesinde yapılan değişiklik nedeniyle yarışa 14. sıradan başlayan Max Verstappen, hızıyla adeta mücadeleye damgasını vurdu. Sıralama turlarında en yakın rakiplerinden dahi tur başına yarım saniyeden hızlı olan Hollandalı pilot, yalnızca 12 turda yarışın liderliğini almayı başardı. Başarılı pilot sonrasında kusursuza yakın bir sürüş gerçekleştirerek damalı bayrağı ilk sırada geçti.

5 saniye ceza

Bu sezon strateji hataları ve dayanıklılık sorunlarıyla mücadele eden Ferrari'de Charles Leclerc ise güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle yarışa 15. sıradan başladı. Ferrari sürücüsü yarışın başında fren kanalına vizör bandının girmesi sonucu yaptığı ekstra pit nedeniyle strateji olarak daha da geri düştü ve yarışı 5. sırada tamamladı. Ancak yarışın ardından Monakolu pilota pit yolunda hızlı gittiği gerekçesi ile 5 saniye cezası verildi ve 6. sıraya gerilemiş oldu.

Yarışta ilk 10 şu şekilde: