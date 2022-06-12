Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Bakü sokaklarında yapılacak yarış öncesi heyecan dorukta. Sezonun 8. yarışı 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etmişti.

Formula 1 Azerbaycan yarışı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1'de merakla beklenen Bakü Grand Prix'si 12 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00’da başlayacak. Yarış severler Azerbaycan GP’sini S Sport 2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak izleyecek...

Azerbaycan GP'de pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 41.359 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Leclerc, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı. Monakolu sürücü bu sezon sekizinci yarışta 6. kez ilk sırayı aldı.

Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise final elemelerinin ilk turunda en hızlı turu gerçekleştirdi, ancak son turdaki hataları onu dördüncü yaptı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, 0.282 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen ise 0.347 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 125 puan

2 - Charles Leclerc (Monako): 116

3 - Sergio Perez (Meksika): 110

4 - George Russell (Büyük Britanya): 84

5 - Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1 - Red Bull: 235

2 - Ferrari: 199

3 - Mercedes: 134

4 - McLaren: 59

5 - Alfa Romeo: 41