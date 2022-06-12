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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen

Max Verstappen, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Red Bull pilotunu takım arkadaşı Sergio Perez ve Mercedes'ten George Russell takip etti.

12 Haziran 2022, Pazar 16:38 Son Güncelleme:
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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Azerbaycan'da yapıldı. Yarışa 3. gridde başlayan Max Vertsappen damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Hollandalı pilotu takım arkadaşı Sergio Perez takip ederken kürsüde 3.'lük basamağında Mercedes sürücüsü George Russell aldı.

Pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc yarşın henüz başında ilk virajda ikinci sıradaki Sergio Perez'e geçildi. 9. turda Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracının motoru bozuldu. İspanyol sürücü 4. sırada götürdüğü yarıştan çekilmek zorunda kaldı. 21. turda ise bu kez Charles Leclerc'in aracı bozuldu ve Monakolu pilot yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen bu sezon 5. zaferini elde ederken pilotlar sıralamasında takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı açtı.

Pilotlar sıralaması

 Verstappen - 150 puan

 Perez - 129 puan

 Leclerc - 116 puan

 Russell - 99 puan

(NTV Spor)

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