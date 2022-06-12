Formula 1'de sezonun 8. yarışı Azerbaycan'da yapıldı. Yarışa 3. gridde başlayan Max Vertsappen damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Hollandalı pilotu takım arkadaşı Sergio Perez takip ederken kürsüde 3.'lük basamağında Mercedes sürücüsü George Russell aldı.

Pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc yarşın henüz başında ilk virajda ikinci sıradaki Sergio Perez'e geçildi. 9. turda Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracının motoru bozuldu. İspanyol sürücü 4. sırada götürdüğü yarıştan çekilmek zorunda kaldı. 21. turda ise bu kez Charles Leclerc'in aracı bozuldu ve Monakolu pilot yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen bu sezon 5. zaferini elde ederken pilotlar sıralamasında takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı açtı.

Pilotlar sıralaması

Verstappen - 150 puan

Perez - 129 puan

Leclerc - 116 puan

Russell - 99 puan

(NTV Spor)