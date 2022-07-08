Formula 1 – Avusturya GP’sine Hazırlık

Avusturya’nın Steiermark bölgesinde, doğal olarak müstesna manzaralara sahip Alplerde yapılan Avusturya GP’si, Formula 1’e ev sahipliği yapacak. Çok yoğun bir temmuz ayının henüz ikinci yarışındayız. Oldukça kısa bir piste sahip Avusturya; Red Bull’un, Toto Wolff’ün ve Niki Lauda’nın da evi.

Şimdi pisti, ayarları, beklentileri ve favorileri kısaca inceleyelim.

Pistin karakteristiği

Pist son derece kısa, sadece 4.318 metre. Tur bindirmelerin kısmen sorun olacağı pistin diğer özelliği 10 tane virajı olması. Bu özelliğiyle sezonun en az virajına sahip pisti unvanı Red Bull Ring’de. Bu virajların ikisinin tam gaz geçildiği düşünüldüğünde pilotların fark yaratabilecekleri viraj sayısının ne kadar az olduğu bir defa daha anlaşılabilir.

Sadece iki tane yavaş viraj var; 3. ve 4. virajlar. Her iki virajda da seçilecek çizgiler fark yaratıyor. Bu virajlardan çıkışlarda çekiş çok önemli. Diğer virajlar akıcı ve yüksek yere basma kuvveti gerektiren yapıda.

Pist 720 metre rakımda bulunuyor. Start düzlüğü ve 3. viraj arasında pistin rakımı 100 metre artıyor. Bu bölgede motor gücü daha zayıf kalan arabaların ve/veya sürüklenme değerleri daha yüksek arabaların zorlanmasını beklemeliyiz.

Bu rakımda havanın yoğunluğu da daha az. Bu nedenle yere basma kuvveti üretmek zorlaşıyor. Takımlar havanın düşük yoğunluğunu dengelemek için mecburen bu pistin deniz seviyesinde isteyeceğinden daha büyük kanatlar takıyorlar. Havanın yoğunluğunun az olması nedeniyle motorlar da belirgin bir şekilde güç kaybediyor.

Ayrıca soğutma da büyük bir problem olarak mühendislerin karşısına çıkıyor. Daha büyük motor soğutma kanalları, büyük fren soğutma kanalları gibi parametreler araçların aerodinamik performansında önemli bir rol oynayacak. Yüksek tam gaz geçilme oranı (%80) soğutmada karşılaşılan zorluklarla bir araya gelince motorlar için zorlu bir hafta sonu olacağını söylemek mümkün.

Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi 3 DRS bölgesi var. Yani düzlüklerin tamamında DRS var. Toplam 4.318 metrelik turun yarısından çoğu DRS ile geçilecek. Tüm malzemeler için zorlayıcı bir hafta sonu olacak.

Lastikler

Pirelli İngiltere’ye en sert lastiklerle gelmişti. Buraya ise en yumuşaklarla. C3, C4 ve C5.

Sağ viraj sayısı daha fazla olmasının yanında lastiklere yanal yükler bindiren virajlar da sağ yönlü. Dolayısıyla sol ön lastiklerin zorlanmalarını bekleyebiliriz. Ön lastiklerin dayanıklılığını artırmak için Pirelli ön lastiklerde 24 PSI basınç belirledi. Asfaltın yıpratıcılığını da düşündüğümüzde çift pit beklemek doğru olur diye düşünüyorum.

Cuma ve pazar günlerinde yağmur beklendiği için bambaşka pit senaryoları, güvenlik aracı süreçleri görebiliriz.

Ayarlar

Az önce de belirttiğim üzere yere basma kuvveti üretmek ve arabaları soğutmak mesele. Bu nedenle büyük arka kanatlar ve dik ayarlanmış ön kanat flapları görebiliriz. Aynı şekilde büyük soğutma kanalları arabaların daha rahat nefes almasını sağlayacaktır.

Red Bull Ring’deki kerb’ler yapıları itibarıyla çok fazla titreşime neden oluyor. Bu titreşimlerin mekanik arızalara neden olduğu geçmişte pek çok defa rastlanılan bir unsurdu. Bu nedenle süspansiyon yüksekliği ve süspansiyon sisteminin sertliği çok önemli. Yavaş virajlardan çıkıştaki çekiş bölgelerinde de arka süspansiyon sertlikleri çok önemli. Daha yumuşak süspansiyonlar çekişte avantaj sağlar. Ancak ikinci ve üçüncü sektördeki virajlarda dezavantaja neden olur. Mühendislerin doğru dengeyi bulabilmek için sadece bir antrenman seansı kadar süreleri var. Zorlu bir süreç onları bekliyor.

Favoriler

Bu hafta sonu sprint yarış var. Takımlar güncelleme getirme konusunda biraz isteksiz davranabilir. Çünkü sadece tek antrenman seansı var. İkinci antrenmanlar yerine sıralama seansı, üçüncü antrenmanlar yerine sprint yarış var. Bu nedenle takımların güncellemeleriyle ilgili veri toplayabilecekleri seans sayısı çok az.

Eğer tahmin ettiğimiz üzere takımlar güncelleme getirmezse Red Bull’u büyük favori olarak görmek gerekiyor. Sezonun en az sürüklenme değerine sahip aracı. Honda motoru da en güçlü motorlarından biri. Ferrari’nin yine ikinci güç olmasını beklemeliyiz. Ferrari motoru Honda’dan biraz daha güçlü olmasına rağmen son yarışlardaki dayanıklılık sorunları nedeniyle motoru biraz kıstıklarını okuyoruz. Bu durum da Red Bull’un elini güçlendirecektir.

Mercedes’in lastiklerini geç ısıttığını önceki yarışlarda belirtmiştim. Bu nedenle sıralamalarda ön sıralardan ziyade Alpine ile mücadele etmek zorunda kalabilirler. Alpine düşük sürüklenme değerleriyle burada orta grubun önüne çıkabilir. Yarış performansı anlamında Mercedes genelde sıralamalardan iyi görünüyor. Yarışta bir aksilik olmazsa üçüncü olabilirler. 1., 3., ve 4. virajların çıkışında Mercedes acı çekecek. Bu durumu sadece bir ihtimal arka süspansiyon güncellemesi değiştirebilir. Güncelleme Belçika ve Fransa için öngörülse de bazı kaynaklar Avusturya’da bir süspansiyon güncellemesi gelebileceğini iddia ediyor.

Cuma günkü sıralamalarda ve pazar günkü yarışta yağış bekleniyor. Yağış faktörünü de bir araya getirdiğimizde, eğer bir ayar hatası yapmazlarsa Red Bull’un favori rolü değişmez. Çünkü aerodinamik çalışma aralığı en kuvvetli olan araba Red Bull. Ondan sonra da Ferrari ve Alpine geliyor. Sonuç olarak yağışta da bu takımların önde olmasını beklemeliyiz.

Bu takımları Alpha Tauri’nin takip etmesi sürpriz olmaz. Honda motoru geleneksel olarak yüksek rakımlı pistlerde ayrı bir sınıfta. Alpha Tauri Honda motorunun keyfini burada sürecektir.

Alfa Tauri’den sonra McLaren, Alfa Romeo, yeni güncellemeler getiren Williams ve Haas sıralamasını görebiliriz. Bu takımlar performans anlamında çok yakın oldukları için takımların ve pilotların günlük performansları sıralamada etkili oluyor. Bu nedenle yazdığım sıralama değişebilir.