Formula 1 heyecanını İntercity İstanbul Park'ta yaşatacak olan F1 araçları ve malzemelerini taşıyan 5. kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

9 yıl aranın ardından İstanbul'da yapılacak Formula 1 için hazırlıklar devam ediyor. İntercity İstanbul Park'ta yarış öncesi pist bakımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanını yaşatacak olan F1 araçları ve malzemeler Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Formula 1 araçları ve ekipmanları, Boeing 747-8F tipi uçakla saat 15.50 sıralarında alana iniş yaptı.

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı kargo bölümüne yanaşmasının ardından Formula 1 araçları ve malzemeleri uçaktan indirildi. Araç ve malzemelerin taşımacılığını Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi(SAWKOOP) üstlendi. Operasyon kapsamında 5. kargo uçuşu gerçekleşirken araç ve malzemelerin yarış sonrası yine aynı şekilde kargo uçaklarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan götürülmesi planlanıyor.