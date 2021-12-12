Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix! Şampiyon belli oluyor (CANLI)

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti’nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix’sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 0.371 saniye arkasında ikinciliği elde etti. McLaren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lando Norris ise Verstappen'in 0.822 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Şampiyonun belirleneceği 58 turluk son yarış, bugün. Pilotlar klasmanında 369,5 puana sahip iki pilottan Verstappen ilk, Hamilton ise 8. şampiyonluğu için piste çıktı.

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YARIŞTA YAŞANANLAR

-Kalkış anında Lewis Hamilton, Verstappen'i geçmeyi başardı ve liderliği aldı.

Yine karşı karşıyalar

-Ardından uzun düzlükte Verstappen, Hamilton'a atak yaptı. İçeriden Hamilton'ın önünde virajı döndü. Ancak pist dışına çıkan Büyük Britanyalı pilot, virajı keserek yeniden Verstappen'in önüne geçti. Yarış kontrol bu olayla ilgili olarak inceleme başlatmadı ve Hamilton'ın liderliği şu an için kesinleşti.

🗣️ Verstappen 9. turda takım telsizinden seslendi: Arka lastiklerde zorlanmaya başladım.

⌚️ 12. tur itibari ile Hamilton, rakibi Verstappen ile arasındaki farkı 4.2 saniyeye kadar çıkardı.

🚨 14. turda Verstappen risk aldı ve pite çağrıldı. Hollandalı pilot sert lastikle yarışa devam etme kararını aldı.

🚨 15. tur itibari ile Mercedes, Hamilton'ı pite çağırarak Red Bull'a yanıt verdi. Hamilton da sert lastiğe geçiş yaptı.









🗣️ 16. turda Sergio Perez'e şifreli bir mesaj geldi Red Bull takımından. Yarışın şu anki lideri Sergio Perez'e Red Bull'dan telsiz uyarısı geldi: "B planına geçtik"

-Pit çıkışında geriye düşen Max Verstappen, 18. turda Carlos Sainz'ı geçerek 3. sıraya çıktı.

🗣️ 19.turda lider durumda bulunan Perez'e takımından uyarı geldi. "Hamilton'ı arkanda tutabildiğin kadar arkanda tut."

Perez'den inanılmaz mücadele

🔥 20. turda Perez ile Hamilton kapışmasına sahne oldu. Hamilton, Perez'i geçmeye çalışırken, süre kaybetti. Arkadan gelen Verstappen ise Hamilton ile arasındaki saniye farkını bu süreçte indirmiş oldu. 21. turda Hamilton, Perez'i geçti ama Red Bull'a yeni bir umut kazandırmış oldu.

🔥 Bu inanılmaz mücadelenin ardından Verstappen takım arkadaşına şöyle seslendi: "Checo bir efsane!"

⌚️ 23. tur itibariyle Lewis Hamilton, Max Verstappen arasındaki fark 2.5 saniye civarında. Hamilton, her tur farkı artırıyor.

*Hamilton ilk turda liderliği almayı başardı

🗣️ 20. turda Mercedes takım telsizinde konuşulanlar dikkat çekti. Toto Wolff, Perez'in savunmasında tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdiğini söyledi.

Kimi Raikkonen'den erken veda

🚨 27. turda Kimi Raikkonen için yarış sona erdi. Tecrübeli Fin pilot aracın frenlerinde sorun olduğunu belirterek pite giriş yaptı. Kimi Raikkonen'in Formula 1 kariyeri böylece son bulmuş oldu.

🚨 29. turda Williams pilotu Russel da yarışa devam edemedi ve pite gelerek yarışa veda etti. Genç sürücü gelecek sezon Mercedes adına yarışacak.

*Verstappen'i turuncu duvarı

Grid dizilimi şu şekilde:

1-Verstappen

2-Hamilton

3-Norris

4-Perez

5-Sainz

6-Bottas

7-Leclerc

8-Tsunoda

9-Ocon

10-Ricciardio

11-Alonso

12-Gasly

13-Stroll

14-Giovinazzi

15-Vettel

16-Latifi

17-Russel

18-Raikkonen

19-Schumacher

*Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi pilotlardan Yas Marina pozu

Ünlü akını









Mazepin yok

Koronavirüs tersti pozitif çıkan Haas pilotu Mazepin, yarışta yer almadı. FIA'nın kuralları gereği Haas yarışa tek pilot ile katıldı.

Raikkonen'in son yarışı

Abu Dhabi GP'si sonrası emekli olacağını açıklayan Kimi Raikkonen, böylece son yarışına katılmış oldu. Fin pilot Formula 1 tarihinde tam 21 kez katıldığı yarışlardan zaferle ayrıldı ayrıca tercübeli isim 103 kez de podyuma çıkma şansını elde etti. 42 yaşındaki Raikkonen, kariyerinde Sauber, McLaren Mercedes, Ferrari, Lotus ve Alfa Romeo markaları adına yarıştı.

Pilotlar klasmanı:

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Markalar klasmanı:

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149