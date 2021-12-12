Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti’nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix’sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 0.371 saniye arkasında ikinciliği elde etti. McLaren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lando Norris ise Verstappen'in 0.822 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Şampiyonun belirleneceği 58 turluk son yarış, bugün. Pilotlar klasmanında 369,5 puana sahip iki pilottan Verstappen ilk, Hamilton ise 8. şampiyonluğu için piste çıkacak.

Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun final yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılacak. Bugün TSİ 16.00’da başlayacak olan Abu Dhabi Grand Prix'i S Sport'tan naklen yayınlanacak. Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ile ilgili detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Verstappen, şampiyon olması halinde F1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak.

Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020’nin ardından 8. kez şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

Pilotlar klasmanı:

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Markalar klasmanı:

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149